Lazio Zazzaroni | Alcuni tifosi preferirebbero fallire che andare avanti con Lotito Lui resterà a meno che…

Calcionews24.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lazio, Zazzaroni: «Alcuni tifosi preferirebbero fallire che andare avanti con Lotito. Lui resterà, a meno che.». Il commento del direttore del Corriere dello Sport Nel suo consueto editoriale sul Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni scrive così del rapporto mai così tormentato tra i tifosi della Lazio e Claudio Lotito «I tifosi della Lazio ci chiedono . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

lazio zazzaroni alcuni tifosi preferirebbero fallire che andare avanti con lotito lui rester224 a meno che8230

© Calcionews24.com - Lazio, Zazzaroni: «Alcuni tifosi preferirebbero fallire che andare avanti con Lotito. Lui resterà, a meno che…»

In questa notizia si parla di: lazio - zazzaroni

La Lazio vieta la conferenza stampa ai giornalisti. Epica risposta di Zazzaroni

lazio zazzaroni alcuni tifosiZazzaroni: «I tifosi della Lazio preferirebbero fallire che andare avanti con Lotito. Io vi dico che mollerà solo se…» - Zazzaroni: «I tifosi della Lazio preferirebbero fallire che andare avanti con Lotito. Da lazionews24.com

lazio zazzaroni alcuni tifosiSassuolo - Lazio, tensione tra Rovella, Pellegrini e alcuni tifosi: la spiegazione - Lazio, Niccolò Rovella, appena sostituito, e Luca Pellegrini sono stati coinvolti in un battibecco con alcune persone sedute in ... Segnala lalaziosiamonoi.it

Cerca Video su questo argomento: Lazio Zazzaroni Alcuni Tifosi