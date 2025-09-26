Roma 26 settembre 2025 - Chissà se Maurizio Sarri ha avuto una premonizione circa Toma Basic in estate, oppure se è stato semplicemente il sesto senso di un allenatore esperto. Durante il mercato estivo il tecnico toscano è stato categorico circa la cessione dei propri giocatori, in particolare il centrocampista croato. La sua uscita poteva servire a finanziare una possibile riapertura del mercato già in estate, ma così non è stato. L'allenatore lo ha tenuto nelle rotazioni, schierandolo anche in diverse amichevoli, tant'è che si ipotizzava a un suo inserimento della rosa già da inizio anno. Così non è stato e il giocatore si è ritrovato per la sua seconda stagione consecutiva fuori dalla rosa biancoceleste. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lazio: Sarri punta sul reintegro di Basic, possibile cambio modulo contro il Genoa