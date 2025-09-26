Lazio | Sarri punta sul reintegro di Basic possibile cambio modulo contro il Genoa
Roma 26 settembre 2025 - Chissà se Maurizio Sarri ha avuto una premonizione circa Toma Basic in estate, oppure se è stato semplicemente il sesto senso di un allenatore esperto. Durante il mercato estivo il tecnico toscano è stato categorico circa la cessione dei propri giocatori, in particolare il centrocampista croato. La sua uscita poteva servire a finanziare una possibile riapertura del mercato già in estate, ma così non è stato. L'allenatore lo ha tenuto nelle rotazioni, schierandolo anche in diverse amichevoli, tant'è che si ipotizzava a un suo inserimento della rosa già da inizio anno. Così non è stato e il giocatore si è ritrovato per la sua seconda stagione consecutiva fuori dalla rosa biancoceleste. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: lazio - sarri
Sarri Lazio, che bordata di Cassano: «Mi sembra Mazzarri due. E’ andato alla Lazio perché non aveva altre offerte»
Lazio, nuovi problemi per Sarri: non bastava l’indice di liquidità, adesso il guaio è grosso
Fabrizio Moro a Olimpiadi Cuore: “Sarri un grande per la mia Lazio”
Pedro uomo chiave della Lazio: Sarri pensa a una nuova soluzione tattica - facebook.com Vai su Facebook
Pedro uomo chiave della #Lazio: Sarri pensa a una nuova soluzione tattica - X Vai su X
Lazio: Sarri punta sul reintegro di Basic, possibile cambio modulo contro il Genoa - Il croato verso il reintegro in rosa, due possibili gli esclusi; l'allenatore potrebbe virare verso il 4- Lo riporta msn.com
Lazio, Basic punta il reintegro e l’esordio dal 1’: Dele-Bashiru o Lazzari a rischio taglio - Come anticipato e mai messo in dubbio dopo il desiderio fermo espresso da Sarri nella pancia dell'Olimpico, Toma Basic ... Scrive ilmessaggero.it