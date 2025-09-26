Layana è arrivata con una cover di Lana del Ray alle Audizioni di X Factor 2025 conquistandosi un posto ai Bootcamp con quattro sì

Layana non vedeva l’ora di cantare, tanto da ridurre al minimo, se possibile, lo spazio della presentazione: «Sono tanto emozionata e non vorrei dire delle cretinate enormi», ha detto la 25enne di Carate Brianza (MB) appena arrivata sul palco di X Factor 2025 (ieri la terza e ultima parte delle Audizioni, come sempre su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand). Poi, la sua versione di Blue Jeans, magnetico brano di Lana Del Rey, ha conquistato il consenso dei giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. Rivedremo Layana ai “nuovi” Bootcamp. X Factor 2025: la novità ai Bootcamp. 🔗 Leggi su Amica.it

