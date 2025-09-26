Law & order stagione 25 | storie avvincenti per rivitalizzare la serie

La stagione 25 di Law & Order si apre con la risoluzione del caso Carter Mills, ma si rivela subito un episodio che, pur seguendo lo stile classico della serie, si presenta come piuttosto prevedibile e meno coinvolgente rispetto alle aspettative. La lunga storia dello show ha mostrato al pubblico sia momenti di grande successo che periodi di calo, soprattutto in termini di narrazione, ascolti e mantenimento del cast. panoramica sulla stagione 25 di law & order. Dopo il ritorno su NBC nel 2021, Law & Order ha attraversato alcune fasi difficili, in particolare per quanto riguarda la rotazione dei membri del cast. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

