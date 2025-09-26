Lavoro Calderone | abbiamo alzato l’occupazione alla media europea
Roma, 26 set. (askanews) – “Le cose non avvengono per caso. E quando si fanno delle scelte come quella di abolire il reddito di cittadinanza, poi devi avere anche la visione e la dimensione di dove vuoi andare e di quale futuro vuoi costruire. E noi abbiamo costruito un accompagnamento al lavoro con delle regole chiare, con delle regole certe, con degli strumenti nuovi e, se volete, tecnologicamente avanzati. Ora noi siamo un Paese che ha una piattaforma ipertecnologica di incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro. Pubblica, gratuita per tutti i cittadini e per tutte le imprese. Costruiamo formazione di qualità e finanziata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
