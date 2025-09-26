Lavori un tratto della strada è temporaneamente interrotto al transito

Nelle giornate di martedì 30 settembre e giovedì 1 ottobre, dalle 8 alle 18, via Borgovado a Ferrara sarà interrotta al transito, eccetto per gli autorizzati, nel tratto compreso tra via Brasavola e via Coperta, per lavori a cura di privati.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodaySaranno. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

