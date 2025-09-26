Lavori sulla rete idrica in diversi Comuni | stop dell' acqua nel centro abitato

Brindisireport.it | 26 set 2025

ORIACISTERNINO - Acquedotto Pugliese prosegue il suo piano di ammodernamento delle infrastrutture idriche, con due interventi programmati per il miglioramento del servizio. Il primo interesserà l'abitato di Oria il 30 settembre, dove sarà necessario sospendere l'erogazione idrica per sei ore. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lavori - rete

