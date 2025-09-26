Lavori sulla rete idrica in diversi Comuni | stop dell' acqua nel centro abitato
ORIACISTERNINO - Acquedotto Pugliese prosegue il suo piano di ammodernamento delle infrastrutture idriche, con due interventi programmati per il miglioramento del servizio. Il primo interesserà l'abitato di Oria il 30 settembre, dove sarà necessario sospendere l'erogazione idrica per sei ore. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: lavori - rete
Lavori di allaccio alla rete idrica: previste temporanee modifiche alla viabilità
Lavori di manutenzione alla rete idrica, sospensione dell'erogazione dell'acqua
Riprendono i lavori per rete idrica e fognaria in molte strade
Lavori alla rete fognaria in via dei Pandolfini e alla rete gas in via Sgambati. I principali lavori al via a #Firenze in settimana. Info: https://tinyurl.com/5n6ver6e. #viabiliFI #IF - X Vai su X
Lavori sulla rete elettrica: chiusura temporanea di un tratto dell’autostrada Siracusa - Catania, tra gli svincoli Priolo Gargallo–Cava Sorciaro e Priolo Sud–Floridia. Dal 30 settembre al 3 ottobre, nella fascia oraria dalle 9 alle 16 è prevista la chiusura temporane - facebook.com Vai su Facebook
Santarcangelo, nuovi lavori di Hera: ecco come cambia il traffico - Dopo aver interessato le vie Celletta dell’Olio e Santarcangiolese, per tutto il mese di ottobre i lavori di Hera per la realizzazione di alcuni collegamenti alla rete idrica si sposteranno in viale M ... altarimini.it scrive
Oria, interventi di AQP sulla rete idrica: stop all’erogazione in alcune vie - Oria (BR), 26 settembre 2025 – Proseguono gli interventi di ammodernamento della rete idrica da parte di Acquedotto Pugliese (AQP), che annuncia nuove attività nell’abitato del Comune di Oria. Da brindisisera.it