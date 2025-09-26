Lavori sulla rete idrica a San Giuliano Terme | strade senz' acqua

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica ad Agnano nel comune di San Giuliano Terme, martedì 30 settembre dalle ore 8.30 alle 11.30, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Sanzio e XXV Aprile (nel tratto compreso tra le vie Settembrini e Sanzio).Al ripristino del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it