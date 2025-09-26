Lavori pubblici nelle sedi dei piccoli comuni della Tuscia | i dettagli dei finanziamenti

La Regione Lazio ha approvato la graduatoria per la concessione dei contributi destinati alla realizzazione di opere e lavori pubblici nelle sedi comunali, con esclusione dei Comuni capoluogo (dunque anche Viterbo). Sono state finanziate 28 domande, per un totale di 10,7 milioni di euro. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

