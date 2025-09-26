Lavori di riqualificazione alla Necropoli etrusca di Crocefisso del Tufo
Chiusure e modifiche nel percorso di visita sono previste da lunedì prossimo nell’area archeologica della Necropoli etrusca di Crocifisso del Tufo (nella foto) per consentire interventi di miglioramento per la riqualificazione e l’ accessibilità. I lavori – con un importo posto a base di gara pari a 266mila 965 euro e un finanziamento complessivo di 370mila 303,16 euro – consentiranno l’accesso alle tombe della Necropoli alle persone con disabilità motoria. Sarà realizzato un nuovo percorso accessibile, dotato di una pavimentazione permeabile in terra stabilizzata, di aree di sosta con sedute, di una nuova balaustra e di una illuminazione scenografica, che collegherà l’Antiquarium alle tombe tramite un sistema di rampe. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: lavori - riqualificazione
Lavori pubblici: via alla riqualificazione del Fosso Rotina a Filettole
Lavori agli impianti sportivi. Conclusa la riqualificazione e dedica a Roberto D’Angelo
Partono i lavori al liceo Maurolico: 4,7 milioni per sicurezza e riqualificazione
AVVISO IMPORTANTE: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA E VIA REPUBBLICA, PROROGA TERMINE LAVORI AL 30 SETTEMBRE 2025. Chiusura della Via Repubblica e della Via Roma a partire da Lunedi 22 Settembre a Vai su Facebook
Lavori di riqualificazione alla Necropoli etrusca di Crocefisso del Tufo - Chiusure e modifiche nel percorso di visita sono previste da lunedì prossimo nell’area archeologica della Necropoli etrusca di Crocifisso ... Come scrive lanazione.it
Necropoli etrusca Crocifisso del Tufo: modifiche nel percorso di visita dal 29 settembre - Dal 29 settembre 2025, per permettere interventi di miglioramento per la riqualificazione e l’accessibilità, l’area archeologica della Necropoli ... Segnala orvietosi.it