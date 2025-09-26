Lavori di riqualificazione alla Necropoli etrusca di Crocefisso del Tufo

Chiusure e modifiche nel percorso di visita sono previste da lunedì prossimo nell’area archeologica della Necropoli etrusca di Crocifisso del Tufo (nella foto) per consentire interventi di miglioramento per la riqualificazione e l’ accessibilità. I lavori – con un importo posto a base di gara pari a 266mila 965 euro e un finanziamento complessivo di 370mila 303,16 euro – consentiranno l’accesso alle tombe della Necropoli alle persone con disabilità motoria. Sarà realizzato un nuovo percorso accessibile, dotato di una pavimentazione permeabile in terra stabilizzata, di aree di sosta con sedute, di una nuova balaustra e di una illuminazione scenografica, che collegherà l’Antiquarium alle tombe tramite un sistema di rampe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

