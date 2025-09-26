Lavori di messa in sicurezza della rete idraulica a Bulgarnò modifiche temporanee alla viabilità
A partire da oggi, venerdì 26 settembre, nell’ambito dell’intervento urgente di messa in sicurezza della rete idraulica nella frazione Bulgarnò, verranno eseguiti ulteriori lavori di scavo, di posa di nuova canalizzazione con tubo corrugato in Pead e successivo ripristino della pavimentazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
