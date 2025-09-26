Lavori di messa in sicurezza della rete idraulica a Bulgarnò modifiche temporanee alla viabilità

Cesenatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da oggi, venerdì 26 settembre, nell’ambito dell’intervento urgente di messa in sicurezza della rete idraulica nella frazione Bulgarnò, verranno eseguiti ulteriori lavori di scavo, di posa di nuova canalizzazione con tubo corrugato in Pead e successivo ripristino della pavimentazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lavori - messa

Pellezzano, conclusione e illustrazione dei lavori di messa in sicurezza del “Vallone Tullio” alla frazione Coperchia

Firenze, ex Ippodromo Le Mulina: partiti i lavori di messa in sicurezza

Al via i lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle aree urbane: la mappa degli interventi

lavori messa sicurezza reteLavori alla rete elettrica. Il centro senza luce per ore: "Ragioni di sicurezza" - Distribuzione: "L’obiettivo è rendere più affidabile e flessibile il sistema". Da msn.com

Messa in sicurezza idraulica. Lavori in zona aeroporto: "Contro gli allagamenti" - Lavori in zona aeroporto: "Contro gli allagamenti" Soddisfatto il vicesindaco Raffaele Latrofa, che ha illustrato gli interventi. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Lavori Messa Sicurezza Rete