Lavori alla rete idrica erogazione sospesa in alcune vie di Sestri

Genovatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, lunedì 29 settembre 2025 dalle ore 8 alle ore 18 Ireti sospenderà l'erogazione dell'acqua alle utenze allacciate in alcune vie di Sestri Ponente.Interessate: via Angelo Siffredi, via Enrico Albareto, via Buccari e vie limitrofe. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lavori - rete

