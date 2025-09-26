Lavori alla rete idrica erogazione sospesa in alcune vie di Sestri
A causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, lunedì 29 settembre 2025 dalle ore 8 alle ore 18 Ireti sospenderà l'erogazione dell'acqua alle utenze allacciate in alcune vie di Sestri Ponente.Interessate: via Angelo Siffredi, via Enrico Albareto, via Buccari e vie limitrofe. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
