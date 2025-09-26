Lavori fermi e disagi in stazione a Lodi: il Comitato pendolari chiede sicurezza e spazi vivi. "Dopo un sopralluogo – spiegano gli esponenti del Comitato pendolari lodigiano e sud Milano – dobbiamo constatare che la data di fine cantiere, fissata a 402 giorni dall’8 luglio 2024, è scaduta ma i lavori non avanzano. La brutta stagione è alle porte e i problemi restano enormi". Il Comitato denuncia l’assenza di spazi essenziali: "Il bar ha orari limitati, il supermercato è chiuso, l’edicola è inutilizzabile da anni, le sale d’attesa restano inaccessibili e la biglietteria chiude alle 20. Non è pensabile affrontare un altro inverno in piedi al freddo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lavori al palo in stazione. Dalla sala d’attesa all’edicola è lunga la lista dei problemi