Lavori a Persignano A nuovo la strada
Sono partiti i lavori di riqualificazione nella frazione di Persignano, nel comune di Terranuova Bracciolini. L’intervento riguarda il tratto della rampa carrabile che collega la Strada Provinciale 7 con il nucleo storico del borgo e ha l’obiettivo di migliorare la viabilità sotto il profilo funzionale, strutturale ed estetico. Il progetto complessivo, interamente finanziato con risorse comunali per un valore di 218.500 euro, prevede per Persignano un investimento di 60mila euro (oltre IVA). La durata stimata dei lavori è di circa tre mesi. Nel dettaglio, il programma comprende la demolizione e la ricostruzione della pavimentazione in calcestruzzo, sostituita da una nuova finitura architettonica capace di integrarsi nel paesaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
