Lavoratori del Teatro La Fenice di Venezia | Revocare Venezi gli abbonati scappano

Feedpress.me | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Revocare la nomina di Beatrice Venezi alla direzione musicale del Teatro La Fenice perché «non garantisce né qualità artistica né prestigio internazionale». Lo chiede l’orchestra del lirico veneziano in una lettera al sovrintendente Nicola Colabianchi in cui gli orchestrali lamentano «le conseguenze» della nomina: «A sole ventiquattr'ore dall’annuncio si registrano disdette da parte di. 🔗 Leggi su Feedpress.me

lavoratori del teatro la fenice di venezia revocare venezi gli abbonati scappano

© Feedpress.me - Lavoratori del Teatro La Fenice di Venezia: "Revocare Venezi, gli abbonati scappano"

In questa notizia si parla di: lavoratori - teatro

Il Verdi tra buchi di bilancio, tagli al personale e consulenze esterne: i lavoratori del teatro dichiarano sciopero

Teatro La Fenice in rivolta, 300 lavoratori dicono “no” alla nomina di Beatrice Venezi. Mobilitazioni, volantinaggi e scioperi

Teatro La Fenice, i lavoratori proclamano stato di agitazione dopo la nomina di Beatrice Venezi

lavoratori teatro fenice veneziaI lavoratori del teatro La Fenice hanno indetto lo stato di agitazione contro la nomina della direttrice musicale Beatrice Venezi - L’assemblea dei lavoratori del teatro La Fenice di Venezia, uno dei più importanti e prestigiosi teatri lirici al mondo, ha indetto lo stato di agitazione per protestare contro la nomina a direttrice ... Si legge su ilpost.it

lavoratori teatro fenice veneziaLavoratori della Fenice in stato di agitazione, 'via Beatrice Venezi' - I lavoratori del Teatro La Fenice di Venezia hanno proclamato "lo stato di agitazione permanente" e "si riservano di intraprendere tutte le azioni di lotta sindacale necessarie - Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Lavoratori Teatro Fenice Venezia