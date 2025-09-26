Lautaro Inter tutti utili ma il centravanti argentino è indispensabile | col Cagliari torna la ThuLa?

Lautaro Inter, contro il Cagliari tornerà la coppia con Thuram? Cosa filtra sulla coppia di centravanti dagli studi di Sky. Secondo quanto riportato da SkySport, l’ Inter ritroverà il suo capitano Lautaro Martinez nella trasferta di domani sera contro il Cagliari (fischio d’inizio alle 20:45). L’argentino, classe 1997, ha superato i problemi alla schiena che lo avevano frenato nelle ultime settimane, costringendolo a saltare la sfida di Champions con l’Ajax e a partire dalla panchina contro il Sassuolo. «Toro scatenato, toro rinato. Lautaro Martinez scalpita perché ha superato il mal di schiena e non vede l’ora di giocare contro il Cagliari», spiegano dal canale satellitare, sottolineando come il rientro del numero 10 sia fondamentale non solo per la Serie A, ma anche in vista della gara di Champions League contro lo Slavia Praga, in programma martedì 30 settembre. 🔗 Leggi su Internews24.com

