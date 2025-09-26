Lautaro Inter il capitano pronto a tornare titolare | il centravanti argentino vuole colpire il Cagliari
Lautaro Inter, il centravanti ha smaltito i problemi fisici ed è pronto a guidare l’attacco: il capitano argentino torna dal primo minuto. L’ Inter ritrova il suo leader. Dopo il forfait in Champions ad Amsterdam e la gestione prudente con ingresso dalla panchina nella sfida contro il Sassuolo, Lautaro Martinez è pronto a riprendersi una maglia da titolare. L’attaccante argentino, 28 anni, ha smaltito definitivamente il dolore alla schiena che lo aveva frenato nelle ultime settimane e tornerà a guidare l’attacco nerazzurro nella trasferta di Cagliari, valida per la quinta giornata di Serie A. Il capitano non solo porta entusiasmo e carisma, ma anche una tradizione particolarmente favorevole contro i rossoblù. 🔗 Leggi su Internews24.com
