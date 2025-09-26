Laureen canta Fragile un inno di coraggio contro la violenza sulle donne
Un brano può infrangere il silenzio dove le parole si fermano. Con Fragile, la cantautrice reggina Laureen trasforma la vulnerabilità in musica, denunciando la violenza di genere e reclamando la dignità delle vittime. La sua ballata, diffusa in tutto il mondo, coniuga impegno sociale e raffinatezza sonora. La fragilità come linguaggio contemporaneo La parola fragilità . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: laureen - canta
Borghetti canta il vecchio inno - In occasione del match contro il Palermo, è stato riproposto il vecchio inno ‘Spezia oh eh’. Secondo lanazione.it