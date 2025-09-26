Laura Villars candidata alla presidenza FIA a 28 anni | In pista mai stata coccolata Sono pronta

Laura Villars si è candidata per la presidenza della FIA, sfiderà soprattutto il presidente in carica Ben Sulayem. Nell'intervista rilasciata a Fanpage ha esposto i principali punti del suo programma e ha spiegato che qualora dovesse essere eletta ci sarebbe maggiore trasparenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chi è Laura Villars, la pilota che a 28 anni può diventare la prima presidente donna della FIA

Laura Villars si candida alla presidenza Fia: è la prima donna nella storia

Da pilota a possibile presidente FIA: chi è Laura Villars, la donna che potrebbe rivoluzionare il mondo dei motori

laura villars candidata presidenzaLaura Villars, candidata alla presidenza FIA a 28 anni: “In pista mai stata coccolata. Sono pronta” - Laura Villars si è candidata per la presidenza della FIA, sfiderà soprattutto il presidente in carica Ben Sulayem ... Scrive fanpage.it

F1, Laura Villars prima donna candidata alla presidenza FIA: "Serve una nuova energia" - Laura Villars, pilota svizzera di 28 anni e prima donna nella storia a candidarsi alla presidenza della FIA, ha annunciato la sua candidatura per le elezioni del 12 dicembre 2025, sfidando l'attuale p ... Secondo sport.sky.it

