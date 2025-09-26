Laura Ramaciotti nuova presidente dei rettori | Il dialogo è l’unica via per ripartire

Ferrara, 26 settembre 2025 – Laura Ramaciotti, per la prima volta una rettrice di un ateneo medio – l’ Università di Ferrara – viene eletta a presidente della Crui, conferenza dei rettori delle università italiane. Si aspettava questo risultato? "Francamente sì. Ho fatto una campagna elettorale non semplice, però ci si misura con una platea di 84 persone. Per cui, più o meno, se non si è completamente sprovveduti si riescono a fare previsioni attendibili". La sua è stata una vittoria molto netta: 57 voti. Qual è stato l’elemento premiante? "Concorrono una serie di fattori. Sicuramente però, rappresentare un ateneo di medie dimensioni e non uno dei grandi aiuta a intercettare alcune sensibilità che probabilmente avevano bisogno in questo momento storico di una rappresentatività. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

