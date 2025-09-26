Laura Ramaciotti nuova presidente dei rettori | Il dialogo è l’unica via per ripartire
Ferrara, 26 settembre 2025 – Laura Ramaciotti, per la prima volta una rettrice di un ateneo medio – l’ Università di Ferrara – viene eletta a presidente della Crui, conferenza dei rettori delle università italiane. Si aspettava questo risultato? "Francamente sì. Ho fatto una campagna elettorale non semplice, però ci si misura con una platea di 84 persone. Per cui, più o meno, se non si è completamente sprovveduti si riescono a fare previsioni attendibili". La sua è stata una vittoria molto netta: 57 voti. Qual è stato l’elemento premiante? "Concorrono una serie di fattori. Sicuramente però, rappresentare un ateneo di medie dimensioni e non uno dei grandi aiuta a intercettare alcune sensibilità che probabilmente avevano bisogno in questo momento storico di una rappresentatività. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: laura - ramaciotti
Presidenza Crui, è corsa a cinque: candidata anche la rettrice Unife Laura Ramaciotti
Ferrara, Laura Ramaciotti è la nuova presidente della Conferenza dei rettori delle Università italiane
#Università. Laura Ramaciotti, rettrice @UniFerrara, eletta presidente Crui. Congratulazioni da presidente @mdepascale e vicepresidente @colla_vincenzo: “Sue competenze garanzia per compito così rilevante per sistema universitario nazionale” La #notizia - X Vai su X
Laura Ramaciotti nuova presidente della CRUI, la Conferenza dei Rettori delle Università italiane: eletta al primo turno. “Un segnale di compattezza e continuità” dicono i rettori Mola e Stuppia. Tra le priorità: giovani ricercatori, stabilizzazioni e investimenti nell - facebook.com Vai su Facebook
Laura Ramaciotti, nuova presidente dei rettori: "Il dialogo è l’unica via per ripartire" - Laura Ramaciotti guiderà la Crui: un approccio pragmatico anche nei rapporti con il Ministero "Vengo da Ferrara, gli atenei di provincia sono presidi del territorio. Si legge su msn.com
Laura Ramaciotti è la nuova presidente della Crui - Lo ha deciso l’assemblea della Conferenza dei rettori riunita a Roma che ha eletto Laura Ramaciotti come ... Si legge su ilsole24ore.com