L’attore di Doctor Who Noel Clarke arrestato dopo un blitz di cinque ore a casa sua
È stato arrestato al termine di una perquisizione di cinque ore nella sua abitazione l’attore di Doctor Who, Noel Clarke. L’arresto, di cui non sono noti i motivi, pochi giorni dopo la sconfitta in causa per diffamazione legata a presunti abusi sessuali da parte dell’attore. Giovedì 25 settembre gli agenti (con unità cinofila specializzata) sono arrivati nella casa di famiglia di Clarke poco prima delle 9 di mattina. Siamo a Kensington, ovest di Londra. I poliziotti sono rimasti cinque ore dentro la casa e sono stati visti uscire – scrive il Daily Mail – con scatoloni contenenti computer portatili e documenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: attore - doctor
