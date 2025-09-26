L’Atm cerca autisti scattano le selezioni

Autisti di tram e bus ma anche tecnici e manutentori cercansi, " recruiting day " firmato Afol Metropolitana, Comune di Cassano, Atm e società Net ieri mattina nel salone della biblioteca. Una cinquantina i candidati e le candidate e altrettanti i colloqui. Una mattina intensa e buoni numeri "per un’iniziativa - così Stefano De Bartolomeo, area manager Adda Martesana per Afol - che va ad aggiungersi alle molte altre analoghe che abbiamo promosso e promuoveremo in zona, per incrociare domanda e offerta di lavoro, e favorire l’incontro. L’adesione è sempre numericamente importante, i candidati si attivano e sono eventi che funzionano: molti dei partecipanti hanno profili elevati e più che idonei, ma hanno bisogno di essere, per così dire, accompagnati". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

