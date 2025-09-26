L’Atletico Ascoli ha ripreso ieri gli allenamenti al campo ‘Di Ridolfi’ di Venarotta. Le due sconfitte maturate nel derby contro l’Ancona domenica e contro il Termoli nel turno infrasettimanale, hanno minato la serenità del gruppo preoccupato anche della classifica decisamente deficitaria. Due soli punti in quattro gare e terz’ultimo posto in classifica davanti a San Marino e Castelfidardo fermi ancora a zero punti. Un bottino decisamente magro per quella che era considerata una ‘corazzata’ che si sarebbe giocata il campionato con le altre big. E le big stanno viaggiando alla grande. L’Ostiamare del presidente Daniele De Rossi, prossimo avversario dell’Atletico Ascoli domenica alle 15 allo stadio Del Duca, sta volando a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Atletico Ascoli adesso vuole rialzarsi:: "Ne usciremo fuori"