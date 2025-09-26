L’Atletico Ascoli adesso vuole rialzarsi | | Ne usciremo fuori
L’Atletico Ascoli ha ripreso ieri gli allenamenti al campo ‘Di Ridolfi’ di Venarotta. Le due sconfitte maturate nel derby contro l’Ancona domenica e contro il Termoli nel turno infrasettimanale, hanno minato la serenità del gruppo preoccupato anche della classifica decisamente deficitaria. Due soli punti in quattro gare e terz’ultimo posto in classifica davanti a San Marino e Castelfidardo fermi ancora a zero punti. Un bottino decisamente magro per quella che era considerata una ‘corazzata’ che si sarebbe giocata il campionato con le altre big. E le big stanno viaggiando alla grande. L’Ostiamare del presidente Daniele De Rossi, prossimo avversario dell’Atletico Ascoli domenica alle 15 allo stadio Del Duca, sta volando a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: atletico - ascoli
Atletico Ascoli,. De Santis bravo in campo e fuori
Atletico Ascoli, arriva la conferma per capitan D’Alessandro
Qui Atletico Ascoli. Il capitano è pronto: "Entusiasta e carico»
SSD Atletico Ascoli. . Termoli – Atletico Ascoli 3-1 Stadio Gino Cannarsa, Termoli 4ª giornata – Serie D Girone F Qui sotto il video - facebook.com Vai su Facebook
Il Termoli batte l'Atletico Ascoli 3-1. Prima vittoria giallorossa allo stadio Cannarsa. Doppietta di Romano, primo gol su rigore. Episodio sfortunato con autogol per De Pace #IoSeguoTgr #serieD - X Vai su X
L’Atletico Ascoli adesso vuole rialzarsi:: "Ne usciremo fuori" - L’Atletico Ascoli ha ripreso ieri gli allenamenti al campo ‘Di Ridolfi’ di Venarotta. Si legge su msn.com
L’Ascoli non vuole fermare la rincorsa . Battere il Pineto per scalare la classifica - Scoppia il caso operatore Fvs: il club si lamenta e Singh di Macerata sostituisce Allievi di San Benedetto inizialmente designato ... Riporta msn.com