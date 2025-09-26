Latitante del clan Petrone-Puccinelli arrestato a Soccavo | era evaso dai domiciliari 4 mesi fa

I carabinieri hanno arrestato Aniello Cotena, classe 1984, detto "'O serpente". Cotena, rintracciato a Napoli, era evaso dai domiciliari a Modena lo scorso maggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

latitante clan petrone puccinelliLatitante del clan Petrone-Puccinelli arrestato a Soccavo: era evaso dai domiciliari 4 mesi fa - Cotena, rintracciato a Napoli, era evaso dai domiciliari a Modena lo scorso maggio. Lo riporta fanpage.it

latitante clan petrone puccinelliNapoli: catturato esponente del clan Petrone-Puccinelli evaso dai domiciliari - Secondo le indagini, a spingerlo alla fuga sarebbe stato un cumulo pene superiore ai sette anni e mezzo di carcere ... ilgazzettinovesuviano.com scrive

