I collettivi rossi tornano all’attacco dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. E se di solito gli attacchi verbali sono aspri, questa volta si è passati ai fatti. Un’immagine della presidente del Consiglio è stata bruciata dagli antagonisti e da alcuni collettivi di sinistra. L’ennesimo episodio di violenza che farebbe perfino ridere se non fosse razionalmente e politicamente giustificato dai protagonisti del gesto. Incalzato dal programma Dritto e Rovescio, uno dei giovani esponenti del collettivo rosso giustifica questa azione bollandola solo come “gesto simbolico”. Ma non basta. Prima definisce fascista e autoritario il governo e poi, a stretto giro, giustifica anche queste accuse: “Lo abbiamo visto quanto è autoritario questo governo con il decreto sicurezza e con tutte le politiche che sta adottando ”, dice il ragazzo interrogato dall’inviato del programma di approfondimento politico condotto da Paolo Del Debbio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'assurda scusa: "Perché bruciamo la foto di Meloni"