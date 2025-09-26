L' assurda scusa | Perché bruciamo la foto di Meloni
I collettivi rossi tornano all’attacco dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. E se di solito gli attacchi verbali sono aspri, questa volta si è passati ai fatti. Un’immagine della presidente del Consiglio è stata bruciata dagli antagonisti e da alcuni collettivi di sinistra. L’ennesimo episodio di violenza che farebbe perfino ridere se non fosse razionalmente e politicamente giustificato dai protagonisti del gesto. Incalzato dal programma Dritto e Rovescio, uno dei giovani esponenti del collettivo rosso giustifica questa azione bollandola solo come “gesto simbolico”. Ma non basta. Prima definisce fascista e autoritario il governo e poi, a stretto giro, giustifica anche queste accuse: “Lo abbiamo visto quanto è autoritario questo governo con il decreto sicurezza e con tutte le politiche che sta adottando ”, dice il ragazzo interrogato dall’inviato del programma di approfondimento politico condotto da Paolo Del Debbio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: assurda - scusa
"Interferiscono con turismo e scuola". Ricci già frigna: l'assurda scusa per le elezioni nelle Marche
Maldestro tentativo di corruzione al Pallone d’Oro, poi la scusa più assurda: “Colpa di una stagista”
La cosa più assurda letta oggi,sono le Scuse di Nino D’Angelo ,a Paolo,il ragazzo suicida di Latina. Perché Nino D’Angelo ha sentito il Dovere di scusarsi ….lui ,che spesso è vittima di battute ironiche,a volte pesanti, ha sentito la necessità di scusarsi. Vergon - X Vai su X
Ok, confession time: qual è la scusa più assurda che avete mai usato per rimandare un appuntamento? #pov #pointofview #hairtrend #degradejoelle #degrade - facebook.com Vai su Facebook