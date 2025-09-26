L' assalto di Salvini ai porti | tutte le nomine e i nomi che destano più di una polemica

Matteo Salvini con decine di decreti usciti dal ministero delle Infrastrutture ha messo in capo a commissari straordinari i porti italiani. In realtà sarebbero serviti i presidenti delle rispettive Autorità portuali. Nella maggioranza del governo Meloni le nomine salviniane stanno creando. 🔗 Leggi su Today.it

"Imbroglione, mafioso, mer...". L'assalto a una sede della Lega e gli insulti choc contro Salvini

Salvini in imbarazzo su Gaza: “Israele ha diritto a un futuro sereno” Intervistato da i24 News sull’assalto dell’Idf a Gaza City, Matteo Salvini ha difeso Netanyahu e parlato del “diritto di Israele a un futuro sereno”. Parole pronunciate tra evidenti esitazioni, mentr - facebook.com Vai su Facebook

Putin passa alle simulazioni di assalto. In Italia è bufera sul “filorusso” Salvini Di @LorenzoVita8 - X Vai su X

Manifestazione pro-Pal in tutta Italia. A Milano assalto alla stazione centrale, scontri con la polizia. Meloni: indegno - Le situazioni più critiche a Bologna, Marghera e nel capoluogo lombardo dove sono stati oltre 10 i fermati e 60 gli agenti feriti ... Segnala milanofinanza.it

Salvini contestato dai ProPal in 3 città nelle Marche sbotta con la sicurezza: “A 5 metri da me, mi girano i co….i” - Una contestazione silenziosa a San Benedetto del Tronto, due assai più rumorose a Offida e Ascoli Piceno. ilfattoquotidiano.it scrive