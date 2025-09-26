di Anna Giorgi e Nicola Palma MILANO Cinque arresti convalidati su cinque. Un uomo rimesso in libertà senza misure cautelari. Due universitarie scarcerate con obbligo di firma. E due liceali ai “domiciliari” e con il divieto di frequentare le lezioni. Sono gli esiti giudiziari dei primi provvedimenti di Procura e Digos per l’assalto alla Centrale andato in scena lunedì pomeriggio. Dopo le direttissime delle ventunenni che frequentano la Bicocca e l’Accademia di Brera, entrambe militanti del Lambretta, ieri è toccato a un trentaseienne residente nell’hinterland e agli studenti minorenni del Carducci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’assalto alla Centrale. Divieto di andare a scuola e “domiciliari” per i liceali: "Comportamenti violenti"