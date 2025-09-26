L’arte di Mattia Moreni Viaggio in mostra tra i musei dell’Emilia Romagna

di Benedetta Cucci Pavese di nascita, torinese di formazione e per tutta la sua vita ’romagnolo’. Pare quindi ideale per celebrare l’artista Mattia Moreni, una mostra itinerante, la più ampia antologica mai realizzata a lui dedicata, che viaggia nella nostra regione partendo da Bagnacavallo all’ex convento di San Francesco, dove è stata inaugurata sabato scorso l’esposizione ’Dagli esordi ai cartelli’ e approdando nel suo finale al Mar di Ravenna il 28 febbraio 2026, con gli ultimi cicli della ’Regressione della Specie e L’umanoide’. Il progetto complesso porta il titolo ’Mattia Moreni. Dalla formazione a L’ultimo sussulto prima della grande mutazione’ ed è nato per mettere in rete cinque importanti musei dell’ Emilia Romagna nella celebrazione del lavoro di uno dei più importanti pittori italiani del ‘900, con cinque mostre in altrettanti luoghi fondamentali per la sua storia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

