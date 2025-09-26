L’arte del bergamasco Cristian Basile sfila alla One Night della Milano Fashion Week

Dieci opere dell’artista bergamasco Cristian Basile faranno da cornice a “One Night MFW”, evento che rientra nel programma della Milano Fashion Week, uno degli appuntamenti più prestigiosi nel panorama nazionale e internazionale della moda. Assieme all’artista Sara Arnaout, autrice di pop art, Basile sarà ospite di una serata di gala sabato 27 settembre al Money Club & Restaurant, a Milano in viale Achille Papa, 30. In questa location molto esclusiva, i loro lavori faranno da sfondo a un fashion show a cui parteciperanno diversi prestigiosi brands che presenteranno le proprie creazioni e saranno protagonisti dell’allestimento di un’elegante serata in cui moda e arte si fondono in un brillante connubio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

