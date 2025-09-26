L’arrivo di Castracani settecento anni fa La rievocazione storica

A settecento anni dall’arrivo di Castruccio Castracani alle porte del borgo, torna la rievocazione storica ’ Calenzano 1325 ’, che si terrà domenica 5 ottobre al Castello, arrivata alla quarta edizione. Per tutta la giornata, dalle 10.30 alle 18.30, i visitatori potranno fare un salto indietro nel tempo e calarsi nell’atmosfera di un borgo del Trecento. Nelle vie del Castello ci saranno artigiani a lavoro, falconeria, musici e teatranti, tende di armigeri, sbandieratori, giochi per bambini e punti ristoro con menù tipico. La manifestazione, promossa dal Comune di Calenzano, è organizzata dall’ Associazione Turistica di Calenzano, con la direzione artistica dell’associazione Alfieri e musici della Valmarina e in collaborazione con l’associazione Agresto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

