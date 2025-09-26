Larp da camera | rassegna di spettacolo immersivo e partecipativo

Romatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma diventa capitale dell’immaginazione: dal 26 settembre al 5 ottobre 2025 gli spazi di Fortezza Est, nel cuore del Municipio V, ospitano Larp da Camera, una rassegna interamente dedicata al LARP (Live Action Role Playing) come forma d’arte performativa. Oltre 30 repliche di esperienze. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: larp - camera

Larp da Camera: il teatro partecipativo arriva a Fortezza Est

Larp da Camera: il teatro partecipativo arriva a Fortezza Est

larp camera rassegna spettacoloLarp da Camera: il teatro partecipativo arriva a Fortezza Est - Dal 26 settembre al 5 ottobre Roma ospita oltre 30 esperienze immersive per piccoli gruppi: il pubblico diventa protagonista. Segnala funweek.it

Cerca Video su questo argomento: Larp Camera Rassegna Spettacolo