Larp da Camera | il teatro partecipativo arriva a Fortezza Est

Funweek.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma si trasforma in una scena interattiva: dal 26 settembre al 5 ottobre 2025 Fortezza Est ospita la quinta edizione di Larp da Camera, rassegna unica in Italia interamente dedicata al LARP – Live Action Role Playing. Per due weekend, più di 30 repliche di storie immersive faranno vivere al pubblico esperienze intense e partecipative: non solo spettatori, ma veri protagonisti di racconti che spaziano dalla memoria storica alla giustizia, dall’identità di genere alle fiabe contemporanee. La direzione artistica di Alessandra Muschella conferma la missione di A.S.A.P.Q.: portare innovazione nello spettacolo dal vivo e creare momenti di connessione profonda tra artisti e comunità. 🔗 Leggi su Funweek.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: larp - camera

Larp da Camera: il teatro partecipativo arriva a Fortezza Est

larp camera teatro partecipativoLarp da Camera: il teatro partecipativo arriva a Fortezza Est - Dal 26 settembre al 5 ottobre Roma ospita oltre 30 esperienze immersive per piccoli gruppi: il pubblico diventa protagonista. Secondo funweek.it

"Larp da Camera", con Eryados un viaggio tra introspezione e immaginazione - Dopo il successo dell’edizione precedente, Eryados, laboratorio creativo tra i più attivi nella scena del gioco di ruolo dal vivo (o live action role playing), annuncia il ritorno della rassegna “Larp ... Scrive romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Larp Camera Teatro Partecipativo