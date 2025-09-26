Larp da Camera | il teatro partecipativo arriva a Fortezza Est

Roma si trasforma in una scena interattiva: dal 26 settembre al 5 ottobre 2025 Fortezza Est ospita la quinta edizione di Larp da Camera, rassegna unica in Italia interamente dedicata al LARP – Live Action Role Playing. Per due weekend, più di 30 repliche di storie immersive faranno vivere al pubblico esperienze intense e partecipative: non solo spettatori, ma veri protagonisti di racconti che spaziano dalla memoria storica alla giustizia, dall’identità di genere alle fiabe contemporanee. La direzione artistica di Alessandra Muschella conferma la missione di A.S.A.P.Q.: portare innovazione nello spettacolo dal vivo e creare momenti di connessione profonda tra artisti e comunità. 🔗 Leggi su Funweek.it