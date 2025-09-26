Lariana riaperta con il ponte Bailey | traffico a senso unico alternato

La Lariana è riaperta da ieri sera, 25 settembre, grazie alla posa di un ponte Bailey che consente di ripristinare il collegamento dopo i disagi dei giorni scorsi. La circolazione è regolata con senso unico alternato tramite impianto semaforico provvisorio, per cui si procede a rilento e sono. 🔗 Leggi su Quicomo.it

lariana riaperta ponte baileyLariana, al via i lavori per la realizzazione del ponte Bailey. Riparato l’acquedotto a Torno - L'opera, pronta in giornata, permette il transito anche dei ... espansionetv.it scrive

Lariana riaperta con il ponte Bailey: traffico a senso unico alternato - Da ieri sera si è tornati a transitare: impianto semaforico provvisorio e rampe ripide, automobilisti invitati alla massima prudenza ... Da quicomo.it

