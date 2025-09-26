L' aria che tira Dacia Maraini sfregia Charlie Kirk | Questa è la sua eredità
"La violenza sta crescendo ed è una terribile notizia, uccidere un uomo per le sue idee è la cosa più orribile che possa succedere, quindi non deve succedere assolutamente": Dacia Maraini lo ha detto nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7 a proposito della morte di Charlie Kirk, l’attivista conservatore americano ucciso in un attentato lo scorso 10 settembre. "Noi stiamo vivendo un momento di grande violenza e il linguaggio fa da spia, fa capire che c'è un degrado - ha proseguito la scrittrice -. Ed è facile passare dalla parola ai fatti". A quel punto il conduttore ha mostrato lo spezzone di un intervento di Kirk sull'aborto, un passaggio nel quale l'attivista diceva di considerare l'interruzione di gravidanza peggiore dell'Olocausto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: aria - tira
L'aria che tira, Ronzulli contro il giornalista del Fatto: "Siete anti-italiani"
L'aria che tira, Licia Ronzulli scatenata: spiana Pd e la banda-Travaglio
L'aria che tira, Cattaneo zittisce la grillina
Cottarelli è collegato diretta a L'Aria che tira, ma gli arriva improvvisamente una chiamata. Un momento imbarazzate in diretta - facebook.com Vai su Facebook
Tira una brutta aria... Qs è #fascismo - X Vai su X
Morte Kirk, Dacia Maraini: "Uccidere per le idee è la cosa più orribile ma bisogna sentire quello che diceva sui neri e le donne" - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Si legge su la7.it
Leone XIV, la scrittrice Dacia Maraini: "Pace è una parola meravigliosa ma bisogna vedere come e quando, c'è chi non la vuole" - Se qualcuno pensa che con la guerra possa risolvere delle questioni per i suoi interessi, ... Riporta la7.it