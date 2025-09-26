L' aria che tira Dacia Maraini sfregia Charlie Kirk | Questa è la sua eredità

Liberoquotidiano.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La violenza sta crescendo ed è una terribile notizia, uccidere un uomo per le sue idee è la cosa più orribile che possa succedere, quindi non deve succedere assolutamente": Dacia Maraini lo ha detto nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7 a proposito della morte di Charlie Kirk, l’attivista conservatore americano ucciso in un attentato lo scorso 10 settembre.  "Noi stiamo vivendo un momento di grande violenza e il linguaggio fa da spia, fa capire che c'è un degrado - ha proseguito la scrittrice -. Ed è facile passare dalla parola ai fatti". A quel punto il conduttore ha mostrato lo spezzone di un intervento di Kirk sull'aborto, un passaggio nel quale l'attivista diceva di considerare l'interruzione di gravidanza peggiore dell'Olocausto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

l aria che tira dacia maraini sfregia charlie kirk questa 232 la sua eredit224

© Liberoquotidiano.it - L'aria che tira, Dacia Maraini sfregia Charlie Kirk: "Questa è la sua eredità"

In questa notizia si parla di: aria - tira

L'aria che tira, Ronzulli contro il giornalista del Fatto: "Siete anti-italiani"

L'aria che tira, Licia Ronzulli scatenata: spiana Pd e la banda-Travaglio

L'aria che tira, Cattaneo zittisce la grillina

Morte Kirk, Dacia Maraini: "Uccidere per le idee è la cosa più orribile ma bisogna sentire quello che diceva sui neri e le donne" - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Si legge su la7.it

Leone XIV, la scrittrice Dacia Maraini: "Pace è una parola meravigliosa ma bisogna vedere come e quando, c'è chi non la vuole" - Se qualcuno pensa che con la guerra possa risolvere delle questioni per i suoi interessi, ... Riporta la7.it

Cerca Video su questo argomento: Aria Tira Dacia Maraini