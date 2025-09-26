L' Architettura ospita l' Arte | a Solofra una mostra fotografica per riscoprire la storia della città

Le storiche Scuderie di Palazzo Orsini a Solofra si trasformano in uno spazio espositivo per la mostra fotografica "Solofra. Immagini di un tempo sospeso", che si terrà dal 28 settembre al 19 ottobre 2025. L'evento, curato da ArTeatro in collaborazione con Asbecuso, rientra nel progetto.

