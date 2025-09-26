L' Architettura ospita l' Arte | a Solofra una mostra fotografica per riscoprire la storia della città

Le storiche Scuderie di Palazzo Orsini a Solofra si trasformano in uno spazio espositivo per la mostra fotografica “Solofra. Immagini di un tempo sospeso”, che si terrà dal 28 settembre al 19 ottobre 2025. L'evento, curato da ArTeatro in collaborazione con Asbecuso, rientra nel progetto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Dal 23 al 25 settembre, la Scuola di Architettura e Design dell'Università di Camerino ospita a San Benedetto del Tronto un gruppo di professori e ricercatori stranieri, provenienti da 5 università di 3 diversi Paesi europei (Croazia, Estonia ed Ucraina)

Linea architettura-paesaggio ospite del Master Pares dell'Università Sapienza di Roma in dialogo su architettura effimera e rigenerazione urbana

Dove la natura incontra l'architettura e l'arte - Siamo stati nel nuovo Oasy Contemporary Art and Architecture , un luogo in cui riflettere sul rapporto tra uomo e ambiente, e sul futuro dell'architettura.

Architetture Trasparenti a Villa Manin, l'arte contemporanea suggerisce come superare i confini - "Ogni confine è superabile con gli occhi e con il corpo", questo il messaggio al centro di Architetture Trasparenti, la mostra aperta dallo scorso 8 giugno e visitabile fino al prossimo 26 ottobre