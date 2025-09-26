L’appello globale per fermare la guerra sui bambini

In occasione dell’80ª Assemblea generale delle Nazioni Unite si è svolta una sessione di alto livello promossa dall’Early Childhood Peace Consortium (Ecpc) con un titolo che non lascia spazio. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - L’appello globale per fermare la guerra sui bambini

In questa notizia si parla di: appello - globale

Hiroshima, 80 anni dopo la bomba atomica: un appello globale per la pace

Appello a leader G20, economia globale a un bivio, ecco la nuova via per la crescita

Meloni all’ONU: attacco alla Russia e critiche a Israele, appello per una riforma globale

Un rosario per la pace che unisce i secoli: il #Pontefice lancia un appello globale alla preghiera https://calabriadirettanews.com/2025/09/25/un-rosario-per-la-pace-che-unisce-i-secoli-il-pontefice-lancia-un-appello-globale-alla-preghiera/… via @CDNewsCala - X Vai su X

22/9/25. Unisciti a noi per la Veglia di preghiera "Pace per Gaza": questa sera, lunedì 22 settembre, alle 19:30 in diretta streaming anche su http://Avvenire.it Preghiamo per la pace globale, rispondendo all'appello di papa Leone per un "cessate il fuoco", il rila - facebook.com Vai su Facebook

Sisi a Trump, 'ogni sforzo per fermare la guerra a Gaza' - Sisi ha rivolto un accorato appello al presidente degli Stati Uniti Donald Trump affinché intervenga per porre fine alla guerra a ... Secondo notizie.tiscali.it

Ceferin: "Israele fuori da coppe? Giocatori non possono fermare guerra". E su Milan-Como in Australia... - Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha affermato che la messa al bando delle squadre russe non ha contribuito a porre fine alla guerra in Ucraina e che si oppone anche alla messa al bando ... Scrive adnkronos.com