L’appello di Mattarella alla Flotilla | Evitate i rischi Accogliete la disponibilità del patriarcato di Gerusalemme

«Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l’incolumità di ogni persona. A questo scopo e al fine di salvaguardare il valore dell’iniziativa assunta – valore che si è espresso con ampia risonanza e significato – appare necessario preservare l’obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza». Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella verso le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza. «Accogliete l’offerta del Patriarcato». 🔗 Leggi su Open.online