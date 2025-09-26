L’appello di Mattarella alla Flotilla | Consegnate gli aiuti al patriarca di Gerusalemme
Roma, 26 settembre 2025 – “ Appello alle donne e agli uomini della Flotilla “. Sono le parole con le quali il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deciso di rivolgersi ai protagonisti dell’iniziativa finalizzata a portare aiuti umanitari a Gaza. “Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede – sottolinea il Capo dello Stato – di evitare di porre a rischio l’incolumità di ogni persona “. La Flotilla denuncia: “Attaccati con bombe sonore, droni e sostanze chimiche” “A questo scopo e al fine di salvaguardare il valore dell’iniziativa assunta – valore che si è espresso con ampia risonanza e significato – appare necessario preservare l’obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
