L' appello di Mattarella alla Flotilla | Accolga la mediazione del Patriarcato Latino di Gerusalemme

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lancia un appello alla Flotilla, affinché accolga la mediazione del cardinale Pizzaballa, evitando ulteriori rischi. "Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l'incolumità di ogni persona", dice in una nota il capo dello stato. "A questo scopo e al fine di salvaguardare il valore dell'iniziativa assunta – valore che si è espresso con ampia risonanza e significato – appare necessario preservare l'obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

