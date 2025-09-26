L’apertura del Cau tarda Aragona incalza la Regione

I ritardi nell’apertura del Cau (Centro di assistenza e urgenza) e la chiusura notturna del Pronto Soccorso dell’ ospedale Franchini (foto) sono al centro di una dura denuncia di Alessandro Aragona, consigliere regionale di Fdi. Con un’interpellanza urgente alla Giunta de Pascale, chiede conto dei motivi dello stallo, sottolineato come la sospensione del servizio notturno, legata alla prospettiva dell’attivazione del Cau (era prevista entro fine 2024) stia lasciando la comunità senza un presidio essenziale. Attualmente, il Ps è operativo solo fino alle 20 per gli utenti e alle 19 per i mezzi di soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

