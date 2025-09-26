C’è una frase, coraggiosa e carica di speranza, proferita da mister Luca D’Angelo: "Abbiamo una rosa forte, sono convinto che faremo un buonissimo campionato anche quest’anno". Parole rassicuranti del condottiero abruzzese, abituato a dare il meglio di sé nelle criticità, esattamente come accadde dopo Spezia-Feralpi Salò del 28 febbraio 2024 (1-2), con le Aquile più in C che in B e lui a ribadire: "Questa squadra la salviamo". E così è stato. Gli input di compattezza e serenità trasmessi dall’Omone ai giocatori, dopo la sconcertante prestazione con la Juve Stabia, pare stiano sortendo gli effetti voluti alla luce della prestazione di carattere della squadra a Parma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lapadula, mai più senza. Wisniewski c'è. Tra D'Angelo e Stroppa è resa dei conti