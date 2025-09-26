L’antica parrocchia di Linaro festeggia come da tradizione la Madonna | il programma
L’antica parrocchia di Linaro, da sempre sotto la diocesi sarsinate, festeggia la Madonna, com’è tradizione, l’ultima domenica di settembre. Sabato sera, 27 settembre, alle 20.30 si terrà la funzione mariana con processione per il castello portando la statua della Madonna, seguita da un momento. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
