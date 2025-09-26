Lang è ancora un oggetto del mistero | ha giocato 17 minuti in Serie A finora Sportmediaset
La Serie A è appena cominciata, siamo alla quinta giornata, ma già si inizia a capire qualcosa sui grandi acquisti che sono stati fatti quest’estate. Tra questi, c’è Noa Lang, comprato dal Napoli per circa 30 milioni di euro, ma che fino a questo momento non ha potuto ancora dimostrare il suo valore per il poco spazio che gli è stato concesso in campo. I grandi acquisti della Serie A: bene finora De Bruyne e Modric, Lang è ancora un oggetto del mistero. Sportmediaset scrive: Tanti i nomi su cui si erano create diverse attese, in alcuni casi pienamente rispettate mentre in altri non ancora. I due grandi nomi dell’estate sono stati indubbiamente Kevin De Bruyne e Luka Modric, star del calcio mondiale e approdati in Serie A con aspettative diverse. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
C'è un equivoco su Noa Lang. Chi lo ha visto solo nelle amichevoli estive del Napoli è caduto probabilmente in un equivoco. C'è la convinzione (errata) che l'ex esterno del PSV sia una sorta di oggetto misterioso, calciatore "fumoso", incapace di trovare la via
