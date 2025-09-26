Landini | ‘sciopero generale se nuovo attacco a Flotilla’

Lo dice il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine di un incontro a Confcommercio.

Landini, se nuovo attacco a Flotilla sarà sciopero generale - "Siamo pronti allo sciopero generale se la missione di Flotilla viene bloccata, se vengono sequestrate le navi, se c'è un nuovo attacco, perché per noi l'obiettivo deve essere quello di fermare l'inva ... Scrive msn.com

