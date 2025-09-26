Landini | ‘sciopero generale se nuovo attacco a Flotilla’

Imolaoggi.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo dice il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine di un incontro a Confcommercio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

landini 8216sciopero generale nuovoLandini, se nuovo attacco a Flotilla sarà sciopero generale - "Siamo pronti allo sciopero generale se la missione di Flotilla viene bloccata, se vengono sequestrate le navi, se c'è un nuovo attacco, perché per noi l'obiettivo deve essere quello di fermare l'inva ... Scrive msn.com

Il movimento per Gaza accelera e va in piazza senza le sigle storiche, mentre nuovi gruppi emergono come protagonisti delle proteste - Il movimento per Gaza accelera e va in piazza senza le sigle storiche, mentre nuovi gruppi emergono come protagonisti delle proteste ... Come scrive linkiesta.it

