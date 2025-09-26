Lanciano una gattina da un’auto in corsa e scappano un uomo la salva | Se vi becco vi porto il tribunale La storia di Fortunata
“Se la notizia ha fatto il giro della Campania sono felice ma non perche mi sento un eroe ma semplicemente perché siamo noi gli esseri umani, e dovremmo noi prenderci cura di questi bellissimi animali che ci sanno dare solo affetto. Voi intanto vi dovete vergognare”: con queste parole Giovanni Cantone sottolinea quanto assurdo e violento sia stato il gesto al quale si è trovato ad assistere a Borgo Pirozza, frazione di Cervinara (Avellino). Una gattina è stata lanciata da un’auto in corsa. Alla guida, qualcuno che poi è scappato. E Cantone ha salvato la micia che ha chiamato “Fortunata” per essere sopravvissuta a questo atto di violenza gratuita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: lanciano - gattina
22 settembre 2025 Vi presento STELLA Questa dolcissima gattina purtroppo non ha vissuto un passato sereno e soprattutto non è stata cresciuta in sicurezza, in ogni caso è stata fortunatamente portata in clinica, curata, operata, accudita e oggi in stallo ca - facebook.com Vai su Facebook
Vergogna in Campania, lancia un gattino dall'auto in corsa e scappa - A Borgo Pirozza, frazione di Cervinara, si indaga su un episodio di maltrattamento animale che ha sconvolto la ... Come scrive internapoli.it
Lancia gattina dal finestrino dell'auto e fugge, un cittadino la salva e denuncia: «Se vi becco vi trascino in tribunale» - Una gattina è stata gettata da un'auto in corsa da qualcuno che poi si è dato alla fuga. Si legge su msn.com