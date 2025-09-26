Lanciano una gattina da un’auto in corsa e scappano un uomo la salva | Se vi becco vi porto il tribunale La storia di Fortunata

26 set 2025

“Se la notizia ha fatto il giro della Campania sono felice ma non perche mi sento un eroe ma semplicemente perché siamo noi gli esseri umani, e dovremmo noi prenderci cura di questi bellissimi animali che ci sanno dare solo affetto. Voi intanto vi dovete vergognare”: con queste parole Giovanni Cantone sottolinea quanto assurdo e violento sia stato il gesto al quale si è trovato ad assistere a Borgo Pirozza, frazione di Cervinara (Avellino). Una gattina è stata lanciata da un’auto in corsa. Alla guida, qualcuno che poi è scappato. E Cantone ha salvato la micia che ha chiamato “Fortunata” per essere sopravvissuta a questo atto di violenza gratuita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

