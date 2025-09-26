Lancia un gatto dal finestrino e scappa | caccia ai responsabili a Cervinara in Irpinia

Un gattino lanciato da un'automobile a Borgo Pirozza, frazione di Cervinara. Portato in ospedale per le cure medice, ira dei residenti: è caccia ai responsabili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lancia - gatto

Aaron È un gattino simpaticissimo di 1 anno e mezzo circa Molto docile e giocherellone: adora prendere al volo le palline che gli si lancia ? È un super fusone! Praticamente fa' costantemente le fusa Adozione solo in casa con altro gatto già pres - facebook.com Vai su Facebook

Fa irruzione in un supermarket armato di “lancia” e scappa con una bottiglia di limoncello senza pagare - Paura a Roma, a pochi passi dal Colosseo, dove un uomo ha fatto irruzione in un supermarket impugnando una specie di lancia per minacciare il proprietario e derubarlo. Da fanpage.it