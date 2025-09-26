Lancia un gatto dal finestrino e scappa | caccia ai responsabili a Cervinara in Irpinia

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gattino lanciato da un'automobile a Borgo Pirozza, frazione di Cervinara. Portato in ospedale per le cure medice, ira dei residenti: è caccia ai responsabili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

