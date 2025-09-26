Lancia le bottiglie in strada Daspo urbano per un giovane

ANCONA- Sorpreso dai poliziotti a lanciare bottiglie di vetro in strada, scatta il Daspo urbano per un 30enne somalo. L’episodio, avvenuto in Corso Carlo Alberto, risale alla scorsa settimana. Il giovane, riportato alla calma dagli agenti delle Volanti, è stato denunciato per il reato di getto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

