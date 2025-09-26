Lancia le bottiglie in strada Daspo urbano per un giovane
ANCONA- Sorpreso dai poliziotti a lanciare bottiglie di vetro in strada, scatta il Daspo urbano per un 30enne somalo. L’episodio, avvenuto in Corso Carlo Alberto, risale alla scorsa settimana. Il giovane, riportato alla calma dagli agenti delle Volanti, è stato denunciato per il reato di getto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: lancia - bottiglie
Lancia bottiglie di vetro contro i bambini e li insulta, poi picchia un passante: paura ai giardini a lago
Gaza, egiziano lancia in mare bottiglie piene di cibo verso la Striscia: "Perdonateci, fratelli, non possiamo fare nulla" - VIDEO
Lancia bottiglie contro un gruppo di immigrati al Sacrario (in mezzo ai passanti)
Fontivegge: defeca in piazza del Bacio e lancia bottiglie e sassi https://ift.tt/fMFQX8m https://ift.tt/iutFImT - X Vai su X
Lancio di sassi e bottiglie: aggredita in stazione una troupe di Porta a Porta. Che cosa è successo >> https://buff.ly/lvhGlg1 - facebook.com Vai su Facebook
Sorpreso a lanciare bottiglie in strada: per lui scatta il Daspo Urbano - Il Questore Capocasa ha emesso la misura di prevenzione del Daspo Urbano nei confronti di un trentenne di origini somale. Da youtvrs.it
Lancio di bottiglia dopo Campobasso-Torres: un anno di Daspo per un tifoso sardo - E’ stato fermato e identificato il giovane tifoso della Torres che, la sera del 30 agosto, mentre al termine della gara “Campobasso- Lo riporta cblive.it