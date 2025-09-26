Lancia escrementi contro il distributore dell' isola ecologica incastrato dalle telecamere video

Frosinonetoday.it | 26 set 2025

Ha dell’incredibile quanto accaduto nelle scorse ore presso l’isola ecologica di via Dante Alighieri, a Pontecorvo, dove un cittadino del posto si è reso protagonista di un gesto tanto vergognoso quanto inspiegabile: dopo aver danneggiato la struttura, ha deciso di imbrattarla con escrementi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

