Lanci di pietre contro la troupe di Porta a Porta La condanna bipartisan

Stavano realizzando un reportage sul fenomeno delle baby gang, con servizi realizzati a Napoli, Milano e Padova. Ma durante le riprese nella città veneta, la troupe di Porta a Porta e la giornalista Chiara Giannini (foto) sono stati aggrediti da alcuni ragazzi e finiti sotto una pioggia di pietre e bottiglie. Il servizio è andato comunque in onda ieri sera, con la Rai a esprimere la più ferma condanna per la grave aggressione "Un episodio inaccettabile – si legge nella nota diramata dall’azienda – che rappresenta un attacco diretto alla libertà di informazione e al diritto-dovere dei giornalisti di raccontare la realtà. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lanci di pietre contro la troupe di Porta a Porta. La condanna bipartisan

