L'amico di Simona Bortoletto travolta e uccisa a Fiumicino | Voglio giustizia lo dobbiamo a lei

Un racconto distrutto quello di Cristian, un amico di Simona Bortoletto, la 35enne travolta e uccisa a Fiumicino nei giorni scorsi. Alla guida un uomo che conosceva la vittima: indagini in corso per cercare di chiarire quale rapporto avessero i due. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: amico - simona

Simona Cinà, come è morta la 20enne: la piscina piena, la "bugia" ai genitori e il sangue dell'amico. Tutti i punti oscuri

La 20enne trovata morta in piscina a una festa privata, il giallo di Simona Cinà a Palermo: gli strani segni sul petto e il test del Dna sull’amico

“Ecco cosa non torna”. Come è morta Simona Cinà: il dettaglio inquietante sul sangue dell’amico

Alimentari D'Amico Mariuccia Simona - facebook.com Vai su Facebook

Simona Bortoletto, travolta e uccisa dall’auto dell’amico: cosa è successo?/ Lui “Ho sentito il botto…” - Il dramma di Simona Bortoletto, la donna travolta e uccisa a Fiumicino dall'auto del suo amico: che cosa è accaduto? Lo riporta ilsussidiario.net

Fiumicino: investita e uccisa dall'amico davanti al figlio di 8 anni della donna - I due si conoscevano da anni ed erano anche colleghi di lavoro. Secondo msn.com